Jimena no soportó más y terminó con Tristán.

Tristán llegó a su casa con unos regalitos para su bebé y se da cuenta que sus maletas están en la entrada. Jimena le dice que tiene que irse y le enseña el video donde él está bailando casi desnudo frente a unas mujeres.

El wachimán le explica que Noelle lo amenazó, ya que si no iba a la fiesta no le ofrecería más contratos. Jimena asegura que está cansada de su comportamiento de niño y ya no aguanta más. Además entiende que lo hizo por dinero, ya que no tiene talento para bailar ni cantar y lo único que hace es mostrar su cuerpo.

Tristán queda muy afectado por las fuertes palabras de su esposa y le pide que no lo bote. Pero Jimena sigue firme en su decisión y se va a separar porque solo quiere lo mejor para su hijo. Su esposo no insiste más y solo se va llorando.