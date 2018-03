¿Cuál es el plan de Noelle y Babur para separar a Jimena y Tristán?

Noelle va a la escuela de yoga y le ofrece un negocio a Babur: tener una relación con su alumna Jimena y así ella puede tener la oportunidad perfecta para tener un ‘choque y fuga’ con su amigo Tristán.

El maestro se sorprende por la propuesta y primero se niega a romper ese matrimonio porque es mal karma y no quiere ser reencarnado en ningún animal.

Debido a esa respuesta, Noelle le ofrece un cheque con la cantidad de 15 mil dólares, cifra que deja más que convencido a Babur.

El profesor de Jimena asegura que no lo hace por el dinero, sino por la energía cósmica, y además le pide a su socia que le invite el almuerzo porque hace varias semanas que no come.