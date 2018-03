Manuela Camacho sufrió agresión por denunciar contaminación en Pucusana.

Manuela Camacho sufrió agresión con los bañistas de la playa Pucusana mientras grababa un informe sobre la contaminación del balneario. La periodista de La banda del Chino recibió amenazas e insultos por algunas personas que no querían que se enfocara la basura que rodeaba todo el litoral.

La integrante del programa se mostró muy afectada por las actitudes de los bañistas e incluso añadió que fue agredida por una mujer. "Empezaron a tirarnos arena. Estaban escupiendo, nos tiraban agua, cerveza y todo lo que encontraban a su paso. Una persona me agrede directamente. Me golpea y me empuja", contó Manuela Camacho.

