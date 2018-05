Luis Advíncula confesó esta sorpresiva noticia sobre Ricardo Gareca.

Luis Advíncula confesó una sorpresiva noticia sobre Ricardo Gareca en su última visita en el programa La banda del Chino. El seleccionado nacional reveló que aceptaría hasta los guantes de un portero si el DT de la selección se lo pidiera para jugar.

"Yo era un prometedor delantero, pero como no le hacía gol a nadie me fueron tirando para atrás. Si (Ricardo) Gareca me pide que me ponga los guantes, me los pongo. Con tal de jugar, uno se pone en cualquier posición", declaró el popular 'Rayo' Advíncula.

