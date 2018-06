Cristian Benavente: "Nunca le di importancia a los rumores"

Cristian Benavente estuvo en nuestro país para grabar un comercial para una reconocida marca de teléfono móvil. El popular "Chaval" tuvo una entrevista para el programa "La Banda del Chino" donde aclaró un rumor que se generó entre la supuesta desunión con la bicolor.

Benavente desmintió estos rumores y afirmó que nunca le dio importancia: "En Perú no me sorprende nada, ni siquiera salí a decir algo porque no le di importancia, y no es así".

