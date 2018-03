Huaura: La monstruosa confesión del sujeto que mató a su expareja e hija

Óscar Miranda Jara, asesino confeso de su expareja y de su hija de 6 años, participó en la reconstrucción del crimen ocurrido en Huaura. El denominado "Monstruo de Huaura" realizó su macabro testimonio del doble asesinato de Luzmila López Herrera (35) y J.M.L. (5).

"Y le dije: '¿sabes qué?, me estás cansando, me estás cansando, siempre contigo, siempre te alteras, siempre me amenazas'. La niña se acerca a mí y la empujo, en ese rato ya estaba nervioso", sostuvo Óscar Miranda, quien las estranguló "con la misma pita".

