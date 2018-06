Yahaira Plasencia sorprendió a Rosángela Espinoza con este detalle.

Yahaira Plasencia volvió a reencontrarse con Rosángela Espinoza, pero esta vez llegó a Esto es guerra como jurado de baile. La cantante dejó impactada a la modelo al votar por la "Barbie peruana". ¿Cómo reaccionó la competidora?

"Siento que esta no ha sido su noche. Creo que ha perdido constante práctica en el baile. Siento que ha estado nerviosa. No lo he sentido limpio, la técnica de ella no ha estado correcta", comentó Yahaira Plasencia sobre el baile de la "Chica selfie".

