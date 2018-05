¿Michelle Soifer calló a Rosángela Espinoza por opinar sobre Kevin Blow?

En el pasado programa de Esto es guerra, Michelle Soifer manifestó su queja a la producción por la falta de intervenciones de Kevin Blow en los diferentes juegos del reality, reclamo en el que Rosángela Espinoza también pidió la palabra.

Tras escucharla, la Chica Selfie respaldó las decisiones de la producción y dijo: "La productora sabe lo que hace. Aquí no es Michelle Soifer, no es Nicola (Porcella), ellos no son lo que deciden quién juega o no".

A Michelle no le agradó el comentario de la guerrera y respondió: "Ya, franelera. La cosa es sencilla, ya diste tu opinión, gracias. Ya te puedes retirar."

Rosángela tampoco tomó bien lo dicho por la retadora y señaló que todos tienen derecho a opinar. "Contigo no tengo ningún problema. Estamos mal que me calles de esa manera, porque yo me enfrento contigo con mucho respeto", afirmó.

