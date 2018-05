Esto es guerra: Rosángela Espinoza lloró tras ser sentenciada por no jugar

Rosángela Espinoza conmovió a todos los competidores de Esto es guerra al llorar en el último programa luego que la producción del reality la sentenciada junto a Cachaza por no jugar un circuito en vivo. La integrante de los Guerreros no soportó esta radical decisión y pidió que le dieran una segunda oportunidad.

"Me parece injusto. Si me quieren eliminar mejor que lo hagan ahora. Estoy aquí para competir y me ponen en sentencia. Otros se comportan aquí súper mal, no compiten ni hacen nada y me sentencian", dijo muy indignada y con la voz entrecortada Rosángela Espinoza.

Al final, la producción del reality no le dio una segunda oportunidad a ambas guerreras pese a que explicaron que no jugaron el circuito por temor a que se caigan. Si quieres salvar de la eliminación a Rosángela Espinoza o Cachaza, puedes votar por ellas AQUÍ.

