Esto es guerra: Milett Figueroa opinó así sobre el baile de Melissa Loza

Milett Figueroa regresó a Esto es guerra para pertenecer al jurado de la nueva secuencia "Campeones en la pista" donde tuvo que opinar sobre el desempeño de Melissa Loza, quien deslumbró en la pista de baile al ritmo de cumbia.

"Me gustó mucho la entrada, creo que Melissa en lo sensual es muy buena, pero me hubiese gustado un poco más de cumbia, más cadera, pero creo que es un error de coreografía. Me gustó su desempeño solo que al final llegó un poquito tarde", comentó.

Al final, Paloma Fiuza venció a la competidora histórica debido a la decisión del jurado conformado por la actriz de De vuelta al barrio, Yahaira Plasencia, Ethel Pozo y Maricielo Effio.

