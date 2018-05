EEG: Mathías Brivio troleó a Rosángela Espinoza y ella se defendió así

Mathías Brivio troleó a Rosángela Espinoza en pleno juego de "Preguntas divinas" en Esto es guerra cuando la modelo no supo responder a una pregunta capciosa. El conductor del programa no pudo evitar burlarse, pero no imaginó que la "Chica selfie" le respondiera de una inesperada manera.

"Mathías no me parece que te estés burlando. Nuestro coeficiente intelectual no es tan bajo lo que pasa que la pregunta fue capciosa para que el público lo sepa porque estoy estudiando en la universidad", dijo Rosángela Espinoza.

Mathías Brivio no se quedó tranquilo y le recordó a su expareja Carloncho. "Pía con estos lentes me parezco a Carloncho. Agüita pa' tí", dijo el conductor generando las carcajadas de todos y la incomodidad de la modelo.

