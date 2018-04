Esto es guerra: Fabio Agostini se molestó con María Pía y ella le respondió así

Fabio Agostini se molestó con María Pía Copello por no defenderlo cuando la producción lo suspendió de Esto es guerra. El retador se disculpó en vivo, pero no dejó en claro que le incomodó la actitud de la conductora.

Mira: Fabio Agostini fue retirado del reality tras reacción contra María Pía

María Pía Copello le respondió al competidor español que ella no tiene nada en contra de él y nunca avalará una conducta que le parece que está mal. "Me parece que tengo que poner mi posición, pero eso no quiere decir que te tengo alguna antipatía", dijo la conductora.

Mira: Mathías Brivio "amenazó" con dejar la conducción del reality

No te pierdas ningún episodio de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!