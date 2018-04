Esto es guerra: Alejandra Baigorria no soportó más y "explotó" contra su equipo

Alejandra Baigorria no pudo ocultar más molestia contra su equipo en el último programa de Esto es guerra. La integrante de los Retadores se mostró incómoda porque su equipo cada rato pierde los juegos por temas ajenos a la competencia.

"No se ponen de acuerdo, se pelean. Para mí son ridiculeces que el equipo este uno por acá y otro por allá. Me aburre el programa sinceramente porque perdemos todos los juegos y obviamente a mí no me gusta perder. Nadie lo está tomando en serio", dijo Alejandra Baigorria. Peso a todo, la retadora aseguró que es "fiel a su camiseta".

