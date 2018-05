Tula Rodríguez recordó su época de vedette con foto en Instagram.

Tula Rodríguez se emocionó al recordar los años en que trabajó como vedette. La hoy conductora y empresaria sorprendió a sus fans con una fotografía en Instagram, donde aparece con el vestuario característico de su época como bailarina.

"Hoy me pidió una foto @el_papa_de_emi y me enseñó una foto que nos tomamos cuando era vedette. Realmente me emocioné, recordar es volver a vivir, jajaja…", publicó la conductora de En boca de todos.

El fanático de Tula Rodríguez se llama Rodrigo y también publicó sobre su esperado reencuentro: "Y un tiempo después, se repite la foto… @tulaperu", escribió. La animadora ha demostrado más de una vez que el baile es lo suyo y que ese talento no se olvida.

