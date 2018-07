Tula Rodríguez fue sorprendida por su papá en su cumpleaños.

Tula Rodríguez recibió una sorpresa muy especial en la celebración de sus cuarenta años. La conductora fue sorprendida por su papá Pedro, quien en esta fecha especial apareció por primera vez en televisión, ya que no le gustan las cámaras.

Tula Rodríguez contó que su papá es buen actor porque en la mañana le dijo que recoja a su hija Valentina del colegio y él se hizo de rogar. Además, don Pedro Rodríguez delató a su hija al presentarse con una mochila en el programa.

"Cuando ella estaba en el colegio no había mochila en esa época y entonces le llevaba su pancito. Ahora mismo que he venido le he traído porque a la hora que salimos está con hambre y cuando maneja le digo toma tu sánguche", detalló el papá de Tula Rodríguez.

La conductora de En boca de todos dedicó un mensaje especial a su padre por la sorpresa. "Mi papá sabe que yo lo amo mucho y siempre se lo digo. De verdad es que yo soy bien cariñosa con él, él es un hombre que ya está en base siete, es un hombre que ya trabajó, ya se dedicó por nosotras. Sabes que te quiero mucho", declaró emocionada.

