Diego Chávarri sobre Rosángela Espinoza: "Sí, salimos una vez"

Rosángela Espinoza tendría un nuevo galán y por ello Diego Chávarri ya no tendría ninguna esperanza con la modelo. Al respecto, el guerrero confirmó que tuvo una primera cita con la popular Chica Selfie, pero solo quedaron como amigos.

"Salimos una vez, pero todo tranquilo, fuimos a comer algo, es muy buena persona, pero ahí quedó, no hubo más nada. Nos fuimos a comer acá por Primavera, no puedo decir el nombre, fuimos a conversar, comer postrecitos", detalló Diego Chávarri, quien agregó que no pasó nada más con Rosángela Espinoza porque él no besa en la primera cita.

