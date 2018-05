Reinaldo Dos Santos: "Yo quería que Paolo Guerrero vaya al Mundial"

Reinaldo Dos Santos se pronunció tras la sanción que recibió Paolo Guerrero y aclaró que no es una noticia feliz para él. Como se recuerda, el vidente pronosticó hace algunos meses que "no veía" al capitán de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

"Yo quería que Paolo Guerrero vaya al Mundial, pero uno no es dueño del destino, uno solo ve el destino, pero no es que uno pueda cambiarlo, yo no estoy feliz con la predicción. Eso no me hace ni bien ni mal porque yo tengo demasiados aciertos anteriores, incluso con una falla de eso yo podía vivir. Lo dije el otro día, si yo fallo, asumo y viviré con eso", declaró el brasileño para En boca de todos.

Reinaldo Dos Santos también se refirió a la posible convocatoria de Claudio Pizarro y, según sus conocimientos, cree que va a ir al Mundial. "Te hablo de conocimiento de fútbol, no de predicción, yo creo que es el mejor candidato para ir en lugar de Paolo Guerrero. Él no tiene la culpa de nada", afirmó.

Para el vidente brasileño no existe una "mano negra" en el castigo que recibió Paolo Guerrero. "Yo creo que ella (doña Peta) está hablando con el hígado, el familiar de uno nunca es el culpable, siempre es el otro. Está hablando ahorita porque está con coraje, se le entiende, es la madre, pero no hay que tomar eso literal", indicó.

Reinaldo Dos Santos finalmente dijo que Paolo Guerrero sabe perfectamente todo lo que pasó el día que tomó el té. "El culpable debe ser Paolo Guerrero porque hubo una negligencia de parte de él, no que él haya hecho tal cosa. Paolo Guerrero sabe perfectamente qué fue lo que pasó ahí, así que no se haga", declaró el polémico vidente.

