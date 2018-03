Reinaldo Dos Santos: "No veo a Paolo Guerrero en el Mundial Rusia 2018"

Reinaldo Dos Santos ofreció una entrevista para En boca de todos y se reafirmó en que Paolo Guerrero no jugará el Mundial Rusia 2018. El brasileño afirmó que al delantero de la selección peruana le aumentarán la sanción a seis meses.

"No lo veo en el Mundial, eso siempre he reafirmado, pero las cosas pueden cambiar y ojalá yo esté equivocado. No les voy a mentir, no lo veo en el Mundial", declaró Reinaldo Dos Santos, desde Miami, al referirse a Paolo Guerrero.

Mira: Reinaldo Dos Santos no respondió si Paolo Guerrero jugará el Mundial

El vidente también pronosticó qué pasará con la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. "Todo depende del primer partido, ahí define todo, si gana el primer partido clasifica, si empata tiene 50% de posibilidades, si pierde está fuera", aseguró Reinaldo Dos Santos.

No te pierdas ningún episodio de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!