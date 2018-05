Reinaldo Dos Santos: "Paolo Guerrero va al Mundial, pero no juega"

¿Paolo Guerrero podrá jugar el Mundial Rusia 2018 por una amnistía o medida cautelar? El vidente brasileño Reinaldo Dos Santos se reafirmó en su posición y dijo que el delantero no estará en el máximo evento deportivo del fútbol.

"Yo en este momento sigo viendo lo mismo que afirmé la semana pasada, no hay ninguna contradicción, siempre he dicho, no lo veo en el Mundial y sigo diciendo lo mismo, no lo veo, esperanza sí hay, uno dice yo veo en mi sueño, pero no es una predicción "Es muy fuerte, pero es la verdad, va pero no juega", declaró el brasileño para En boca de todos.

Desde Miami, Reinaldo Dos Santos aclaró la verdad sobre el video que se ha viralizado y donde afirma que Paolo Guerrero irá al Mundial. "Fue parte de un sueño que estaba contando y hablaba de la fe, la fe que uno debe tener de que las cosas sí se pueden cambiar, siempre hay una esperanza, nunca hay que perderla, pero siempre he dicho, no lo veo en el Mundial", finalizó el vidente brasileño.

