Paolo Guerrero: Doña Peta elogió a Thaísa Leal y ella así reaccionó.

Petronila Gonzáles y Thaísa Leal ofrecieron su primera entrevistas juntas en exclusiva para En boca de todos. La madre de Paolo Guerrero elogió el apoyo incondicional de la bella nutricionista brasileña con su hijo en los momentos más difíciles que pasó de su carrera.

"Si ellos deciden ser felices. Si me piden un consejito, bueno, si lo quieren me lo toman y si no lo dejan. La veo una chica buena que está aprendiendo y hace sus cosas. A mí me gustan esas personas que atienden a sus esposos y que todo le vaya bien", contestó doña Peta.

