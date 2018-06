Mónica Cabrejos: "Carloncho me encanta porque me hace reír"

Mónica Cabrejos llegó al programa En boca de todos para conocer a unos candidatos y lograr encontrar el amor. Sin embargo, la conductora y periodista sorprendió al decir que Carloncho cumple con todos los requisitos para participar de la secuencia.

"A mí Carloncho me encanta porque me hace reír, y a mí hombre que me hace reír ohhh… Carloncho solo quiero saber si las cosas no van bien, si tú podrías estar incluido entre los galanes", dijo Mónica Cabrejos, quien quedó en evidencia cuando Tula Rodríguez afirmó que su amiga trata con mucho cariño al locutor.

