Milett Figueroa: Patricio Quiñones lloró al confirmar fin de su relación

Patricio Quiñones visitó el programa En boca de todos y confirmó el fin de su relación con Milett Figueroa. Entre lágrimas, el bailarín contó que fue la modelo y novel actriz quien tomó la radical decisión de dar fin a su mediático romance.

"Nuestra relación se terminó el Viernes Santo, se dio de un solo lado, ella me pidió conversar, y me quedó aceptar las razones, mas no entenderlas. Yo no tengo nada en contra de ella, nunca en mi vida hablaría mal de ella, ella es una chica genial", declaró Patricio Quiñones, quien aclaró que en ningún momento falló en su relación y "tal vez se acabó el amor".

Tula Rodríguez le preguntó si cree que Milett Figueroa es el amor de su vida y esa declaración terminó por conmover al coreógrafo, quien no pudo evitar las lágrimas en vivo y le dejó un mensaje a su expareja.

"No quiero que sientan que yo vengo como la víctima, yo a ella le agradezco todo porque realmente gracias a ella yo pude crecer mucho más de lo que hubiese crecido en el tiempo que estuvimos juntos. Y eso ella lo sabe, y realmente desearle lo mejor, y desearme lo mejor amí", finalizó Patricio Quiñones.

