Alejandra Baigorria: "Mi sueño es ser mamá y formar una familia"

Alejandra Baigorria se confesó en el programa En boca de todos y aseguró que su sueño es convertirse en mamá y tener una familia bonita. A la modelo le presentaron tres opciones de respuesta, pero no eligió ninguna de ellas.

"Creo que mi sueño ya lo saben muchas personas, mi sueño es ser mamá algún día, no hay un año, una fecha, pero es algo que me nace mucho a mí y no es solo ser mamá, sino tener una familia bonita, formar una familia. Eso es algo que vengo trabajando durante toda mi vida, para que el día que tenga mis hijos no les falte nada y sean felices", declaró Alejandra Baigorria.

