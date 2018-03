Mónica Sánchez y Paul Martin: De vuelta al barrio tendrá más humor

Mónica Sánchez y Paul Martin conversaron con la web de América Televisión sobre el estreno de la segunda temporada de De vuelta al barrio, este lunes 02 de abril a las 8:30 p. m., y tras ver el primer capítulo afirmaron que la familia lo disfrutará mucho.

"Sí, estamos contentisimos, la impresión del primer capitulo para todos ha sido una cosa increíble, ha sido una repotenciada de la serie que siempre estuvo muy bien, pero ahora hay una dosis de humor mucho más alta, las relaciones se intensifican y con lo que ha pasado en el último capítulo partimos muy bien", declaró Paul Martin.

Por su parte, Mónica Sánchez detalló todo lo que habrá en esta segunda temporada de De vuelta al barrio. "Después de este primer año de asentarnos hemos visto con mucho entusiasmo el primer capítulo y está dinámico, divertido, ligero, como le gusta a la familia. Está linda la temporada, vamos a tener drama, comedia, historias de niños, amores de jóvenes, adolescentes, adultos mayores, realmente es para verla en familia", afirmó la destacada actriz.

Paul Martin se refirió también a la impactante escena que protagonizó en el final de la primera temporada, cuando su personaje Pichón fue detenido tras su boda con Malena. "Sumamente gratificante, porque lo que vimos al aire fue muy bueno, funcionó muy bien, la gente lo disfrutó mucho, y ahora lo que viene a partir de eso también es muy bueno por lo que hemos visto en el primer capítulo", aseguró.

Malena y Pichón no permitirán que una acusación los vuelva a separar y es por eso que la hija de Mamá Rosa hará de todo para liberar al hombre que ama. "No lo voy a permitir, ella va a luchar de todas maneras, no duda ni por un instante de su inocencia, sabe cómo han sido las cosas y ahora a batallar para que demuestre su inocencia", finalizó Mónica Sánchez.

