Yahaira Plasencia: ¿Andrea Cifuentes fue despedida por baile del totó?

Andrea Cifuentes visitó el set de Al Aire y recordó el baile del totó que realizó en el último programa de televisión en el que participó. Como se recuerda, el video fue todo un éxito y sus seguidores fueron más que felices con su baile.

Sofía Franco la invitó a bailar la popular canción de Yahaira Plasencia, pero Andrea Cifuentes no quiso. "Incluso dijeron que me habían botado, algo así me habían sacado del programa por el baile, pero en realidad no fue así, nada que ver", aclaró la modelo en Al Aire.

Además, la ex de Benjamín Lukovski tuvo que enfrentar a Yahaira Placenta, la doble de Yahaira Plasencia, quien elogió sus atributos, pero le advirtió que nunca podrá conseguir a Jefferson Farfán.

