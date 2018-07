Yo no me llamo Natacha: Natasha hizo fuerte advertencia a Thalía.

En el último capítulo de Yo no me llamo Natacha, Thalía (Connie Chaparro) sigue buscando trabajo y recibe una llamada donde le ofrecen hacer prácticas, pero no le darán un sol ni para el refrigerio.

En ese momento aparece Natasha (Maricarmen Marín), quien le dice que está cansada de todo el enredo que está haciendo en la vida de Marco (Óscar López Arias) y lo mejor que puede hacer es regresar a Chiclayo.

Natasha le aconseja que si quiere que Marco sea feliz tiene que desaparecer de su vida y volver a Ferreñafe. Thalía solo la mira y se ríe de su advertencia.