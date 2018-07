Yo no me llamo Natacha: Natasha sorprendió a Marco con Thalía

Natasha (Maricarmen Marín) se llevó una desagradable sorpresa cuando encontró a Marco (Óscar López Arias) junto a una joven que resultó ser la exnovia de él.

La joven ama de casa no pudo evitar su molestia al verlos juntos y apenas la vio le preguntó quién era. Thalía se presentó como la pareja de Marco, pero este sostuvo que ya no lo eran más y aunque la rival de Natasha señaló que había llegado para recomponer s relación, +él, afirmó que no había nada entre ellos.

Natasha no podía salir de su asombro, les pidió que solucione sus problemas y se fue raudamente. Marco trató de perseguirla; sin embargo, Thalía (Connie Chaparro) se lo impidió y pidió que hablara con ella.