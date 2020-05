Marco se enfrentó a Roberto para pedirle que se aleje de Natasha

Marco (Óscar López Arias) buscó a Roberto (Raúl Zuazo) para darle un fuerte advertencia la enterarse que él le pidió a Natasha que sea su enamorada. El "Yungay" no dudó en enfrentarlo y decirle que no juegue con los sentimientos de su ex.

Roberto no desaprovechó la oportunidad para desatar la furia de Marco y recordarle que él le quitó el amor de Natasha. Marco cayó en la trampa y lanzó un fuerte golpe en la cara por denigrarlo por su condición social.

Todos los episodios de Yo no me llamo Natacha en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Natasha y Roberto se dieron apasionado beso