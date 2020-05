Marco estalló de celos contra Natasha al descubrir su relación con Roberto.

Marco (Óscar López Arias) estalló de celos contra Natasha (Maricarmen Marín) al descubrir su relación con Roberto (Raúl Zuazo). El popular "Yungay" aseguró a su examor que tenga cuidado con el político.

Natasha no imaginó lo que Marco, quien le diría que Robert solo la utiliza como una "pieza folclórica" ya que siente que él no la quiere. La amiga de Alonso Raúl enfureció por los consejos de Marco y le rogó que no se meta en su vida.

