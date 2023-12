"Me muero si te pasa algo": Lara suplicó a Lito que no pelee contra Freddy

Lara (Érika Villalobos) se enteró de que Lito (Aldo Miyashiro) había aceptado pelear contra Freddy y no dudó en buscarlo para pedirle que desista de su decisión, pues está preocupada por su salud. El exboxeador le contó que aceptó el enfrentamiento para conseguir el dinero para su hermano Valentín; sin embargo, ella le suplicó que no lo haga. "Es tu vida. Podrías morir. Lito, yo me muero si te pasa algo (...) Tienes que cambiar de opinión, ¿por qué tú no? Te lo ruego. No, no puedes (vencerlo) ya no eres el mismo campeón de antes, no estás en forma y tu salud no es la mejor. Abre los ojos, no vas a ganar, no puedes ganar", exclamó muy ofuscada y con lágrimas en los ojos.