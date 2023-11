Margarita quedó destrozada con la supuesta infidelidad de Lito

Margarita (Stephanie Orúe) no dudó en buscar a Lito (Aldo Miyashiro) para reclamarle por las fotografías que recibió de él con otra mujer en una cama. El exboxeador intentó explicarle que no se acordaba de nada y que solo la ayudó cuando llegó a su gimnasio. Ella no le creyó y terminó yéndose envuelta en lágrimas. El exdeportista corrió detrás de ella para evitar que su relación se termine; sin embargo, Margarita tomó una decisión. "No puedo hablar más contigo, ya no más. Lo siento, pero no te puedo creer. Me prometí a mí misma no repetir la misma historia. No quiero vivir un amor triste, doloroso, ya no aguantaría más, adiós", exclamó.

Samuel planeó trampa para Lito

Samuel (Emilram Cossio) se hartó de Lito y decidió contratar a una mujer para hacer que se separe de Margarita, pues él está enamorado de ella. Incluso, se le escucha decir que la joven solo será de él y que ya no soporta que sea enamorada del exboxeador.