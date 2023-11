Lara desenmascaró a Enzo frente a Renata: "Él alteró tus resultados de ADN"

Lara (Érika Villalobos) no aguantó más y le contó a Renata (Fernanda Miyashiro) que fue Enzo (Fernando Niño) quien cambió los resultados de ADN que confirmaban que Lito (Aldo Miyashiro) era su verdadero padre. "Mi amor, Enzo fue quien alteró los resultados de la prueba de ADN que tú y Lito se hicieron", dijo la empresaria, dejando en shock a su hija. Si bien, el argentino intentó negarlo, no pudo continuar con su mentira y admitió que lo hizo porque no quería que lo alejen de su primogénita. "Lo que hiciste estuvo muy mal, papá. Lo siento, pero yo no puedo", exclamó la joven, mientras se iba de la sala.