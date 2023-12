Eduardo humilló de la peor manera a Cristina y le reveló su amor por Lara

Cristina (Alexandra Graña) estaba muy contenta porque Eduardo (Javier Valdés) le prometió que iban a formalizar su relación; sin embargo, quedó totalmente destruida al saber que todo era una mentira y que en realidad él está enamorado de Lara (Érika Villalobos). Incluso, el empresario la humilló de la peor manera al minimizarla como mujer. "Me aburres, lo peor que le puede pasar a alguien es aburrirse con su pareja. Prefiero irme a mi casa a ver televisión que estar mirándote la cara. Me gusta tener sexo contigo, me gustas para eso y para nada más. Lo mejor es terminar con esta estupidez. Ya me cansaste (...) Estoy enamorado de alguien más y es Lara. Tú eres muy poca cosa para un hombre como yo", expresó, dejando a Cristina envuelta en llanto.