Hija de Tula Rodríguez molesta con críticas a su madre: "Siempre rebajan su trabajo y no me parece"

¡No se quedó callada! La hija de Tula Rodríguez no dudó en defender a su mamá de las críticas que recibe y de las comparaciones que le hacen con su padre Javier Carmona. Valentina Carmona utilizó su cuenta de TikTok para dejar en claro que la conductora viene realizando un buen rol de madre y se mostró en desacuerdo con algunos comentarios que señalan que sus buenos hábitos los heredó de su papá. "Siempre dicen que todo lo bueno lo saqué de mi papá y rebajan todo lo que ha hecho mi mamá ha hecho por mí. No me parece porque ahora mi mamá está conmigo. Tengo una mamá presente y siempre la tuve", expresó la menor.