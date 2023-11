Samahara Lobatón y su exigente pedido a Youna tras advertencia de demanda

Samahara Lobatón dejó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde anuncia acciones legales contra Youna por tildarla de 'mala madre' y criticar la crianza de su hija. Además, le hizo un exigente pedido de no exponer sus problemas familiares en televisión. “Señor Yonathan, los programas de televisión no deben ser utilizados para solucionar problemas o transmitir molestias que le han generado ciertas acciones de ámbito enteramente familiar, ya que ello genera un impacto negativo en la opinión pública de nuestro rol como padres, exponiendo a nuestra menor hija. Reitero mi pedido de no publicar ni brindar declaraciones a los medios de comunicación con expresiones humillantes y ofensivas hacia mi persona. Tenga presente que soy la madre de su hija, respéteme", se lee.

¿Qué dijo Youna sobre Samahara Lobatón?

Youna explotó contra la exchica reality al ver que lo reemplazo con Bryan Torres en una foto familiar en la tarea de su hija. "Asco, rabia y vergüenza es lo que siento por las personas que se sienten bien intentando borrarme de la vida de mi hija como si yo no existiera (...) ¿Buena madre? Por donde te vean nada te hace ser buena madre y tu hija se va a dar cuenta de todo”, escribió en su cuenta de Instagram.