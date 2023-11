Bryan Torres sueña con casarse con Samahara Lobatón y ¿tener un hijo?

Luego de que Samahara Lobatón presumiera el anillo que le regalo Bryan Torres por su cumpleaños, se comenzó a rumorear sobre la posibilidad de un matrimonio, por lo que el programa 'América Hoy' no dudó en preguntarle cómo ve su futuro con la influencer. "¿Te gustaría casarte con Samahara?", consultó la reportera y a lo que el cantante sorprendió con su respuesta. "Obvio, a quien no le gusta, yo me imagino que tanto para mujer y hombre es un sueño", acotó, para luego solo reírse cuando le insinúan la llegada de un hijo juntos.

¿Samahara Lobatón maneja las redes sociales de Bryan Torres?

La periodista le consultó si el motivo de la pelea con la hija de Melissa Klug en plena vía pública fue porque encontró mensajes comprometedores en sus redes sociales. El salsero lo negó y reveló que su pareja maneja sus plataformas digitales. "Samahara maneja mi Instagram, mi WhatsApp también porque ella contesta mis redes, es trabajo. Mi vida sentimental es con ella, con la que vivi. Estamos felices", sentenció.