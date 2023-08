La hija de Melissa Klug reveló que aún Bryan Torres no le pide ser su novia, pero aclaró que tampoco está soltera. Samahara Lobatón confesó si bien tiene una relación con el amigo íntimo de Jefferson Farfán. ¿Será que no quiere oficializarlo? Uno de sus seguidores le preguntó si aún sigue soltera y ella respondió: "No tengo novio, pero no estoy soltera. Ja, ja, ja es confuso". Por otro lado, la influencer reveló si le afectan las críticas en las redes sociales.