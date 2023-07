Rosángela Espinoza la tiene clara sobre su posible relación con Rafael Cardozo y confesó lo que tiene que hacer el competidor para conquistar su corazón. "Si no le cuesta, no lo valora. Tiene que esforzarse. Detalles, que muestre interes, que tenga una comunicación afectiva conmigo, química y que tenga tema de comunicación", expresó la "Chica selfie". Por su parte, la expareja de Cachaza sostuvo que no le pedirá ayuda ni a Carloncho ni a Zumba.