Rosángela Espinoza no tuvo reparos en responder si intentó incomodar a su compañera Luciana Fuster al pedir que la coronen en vivo tras su regreso triunfo a Esto es guerra. "Esta corona no me la han regalado, es mía", comentó la competidora al ser consultada si era cierto si intentó opacar a la nueva Miss Grand Perú 2023. Por otro lado, la "Chica selfie" reafirmó su soltería y reveló que continuará viajando ya que así lo dejó marcado en su contrato.