Rafael Cardozo negó haber copiado el look de André Bankoff: "No estoy pendiente"

Rafael Cardozo fue blanco de burlas en la última edición de Esto es Guerra por su peinado. Johanna San Miguel no dudó en bromear al decir que había asistido al programa con un look muy parecido al de André Bankoff, actual pareja de Cachaza. Ante ello, el brasilero negó haberse copiado y aseguró que no le incomoda las comparaciones. "Yo creo que fue por el bigote que me estoy dejando. Me siento hasta mal por esa situación. Johanna quiere hincarme Si yo estuviera pendiente (de su relación), estaría pendiente de su look, pero ni idea. No me molesta", dijo.