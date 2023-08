Patricio Parodi quedó en aprietos en el detrás de cámaras de "¿Cuál es el verdadero?" cuando Luciana Fuster le recordó que su novio gritó que quiere casarse con ella. El guerrero aseguró que se conmovió con la historia de amor de los dos participantes del programa y que fue invadido por sus sentimientos. "No, no, el feeling. Mira ya se fueron los chicos y ya estoy tranquilo. Ya se me pasó, ya se me pasó", expresó entre risas junto a la Miss Grand Perú 2023.