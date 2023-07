Onelia Molina sostuvo que no tiene ganas de conocer a Rosángela Espinoza por su actitud contra su saliente Mario Irivarren. "No la conozco, pero después de todo lo que ha dicho no tengo ganas de conocerla. ¡Qué feo habló! Súper fea su actitud, no me gustó para nada. ¿Por qué llega a pelearse con todos? Horrible, no me gustó para nada, feo", expresó la modelo al escuchar que Rous pidió la desinfección del camerino.