Melissa Paredes no dudó en decir que no tendría ningún problema en trabajar junto a una expareja para una telenovela así como Aldo Miyashiro y Érika Villalobos. ¿Se habrá referido a su exesposo Rodrigo Cuba? "Yo he trabajado (con una expareja). No hay ningún problema y siempre prima el profesionalismo, ¿no? Más que todo y sobre todo no cerrarle las puertas a nadie", acotó la actriz peruana. ¿Será que Melissa trabajará en una novela con el "Gato" Cuba?