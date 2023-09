Melissa Paredes dio su punto de vista tras la entrevista de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos a la "Chola Chabuca" y aseguró que no tendría problemas en trabajar con una expareja. "Delicado, pero veo el lado positivo a todo. Di mi punto de vista y ya. Me encanta la madurez que ellos tienen y eso es lo que se resalta", explicó. Además, la actriz afirmó que no cierra la puerta a nada y nadie porque es una profesional.