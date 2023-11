Luciana Fuster confirmó su regresó a Perú para pasar Navidad con Patricio Parodi

Luciana Fuster confirmó su retorno a Perú luego de varios meses en el extranjero cumpliendo su rol como Miss Grand International. "¿Dónde pasarás Navidad y Año Nuevo?", le consultó un usuario en las historias de su cuenta de Instagram y a lo que la modelo no dudó en responder: "Yo pasaré Navidad y Año Nuevo en Lima". Asimismo, informó que todavía tiene que viajar a algunas ciudades del continente asiático antes de volver para celebrar fiestas con su familia y Patricio Parodi.

Luciana Fuster preocupó por su delicado estado de salud

La chica reality utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que estaba mal de salud. “Hola amigos, espero que ustedes estén muy bien porque yo no. Estoy enferma desde hace tres días. Estoy súper enferma. Este sería mi segundo día en cama, estoy con medicina. Me enfrié en un evento porque el aire acondicionado estuvo bien fuerte. Me he puesto este filtro porque no tengo ganas de maquillarme", dijo la influencer con la voz un tanto ronca a fines del mes de octubre.