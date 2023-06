¿Luciana Fuster regresará a EEG? Patricio Parodi reveló detalles de su estado de salud

Patricio Parodi lamentó no participar en la final de "Baila conmigo" junto a su novia Luciana Fuster, quien sufrió una fuerte descompensación que la llevó a la clínica. El guerrero reveló el estado de salud de la modelo y su futuro en el programa. "Está a punto de entrar para que le hagan la tomografía, estaba con medicamentos, con suero, todo eso, así que ahorita me voy a la clínica para ver todo y ojalá no sea nada de gravedad y solamente un susto, igual un golpe en la cabeza no es cualquier cosa", detalló.