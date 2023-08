Jazmín Pinedo se solidariza con Leysi Suárez: "Me parece muy valiente"

El escándalo de infidelidad de Leysi Suárez ha remecido a la farándula peruana y varias figuras se han pronunciado al respecto. Jazmín Pinedo no fue ajena al tema y resaltó la decisión de la cantante de terminar con su pareja, apenas se emitieron las imágenes de la traición. "Complicada la situación con Leysi. Nadie está libre de vivir algo similar en su entorno más cercano y de verdad me parece bastante valiente salir y coger las cosas por donde se deben. Si ella dice que no necesita saber más ni más información... el que toma la decisión de terminar su relación es por algo"; acotó.