Emilio Jaime quiere conversar con Leslie Shaw: "Que sea en privado"

Emilio Jaime no descartó la posibilidad de juntarse con Leslie Shaw para limar asperezas luego del incidente que protagonizaron en un concierto, donde él no pudo presentarse por el retraso de tiempo en el evento y por los reclamos de la cantante, quien exigió cantar a la hora pactada, dejándolo sin su show. “Nunca escupas al cielo, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Yo sigo abierto con la opción de conversar con ella en privado, eso no me afecta en nada decirlo delante de las cámaras. No estoy de acuerdo con la forma en que está promocionando su música, pero dice que le sirve y está bien, es su punto de vista", expresó.