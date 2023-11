¿Katia Palma y Johanna San Miguel conducirán juntas Esto Es Guerra?

Katia Palma estuvo presente en la alfombra verde de la película peruana ‘Isla Bonita’, y las cámaras de Más Espectáculos no dudaron en abordarla y preguntar sobre si evalúa ser parte de la conducción de Esto Es Guerra junto a Johanna San Miguel.

“No creo, la verdad no creo, pero conducir un programa que me encanta, vacilarme con la gente, llevar diversión al público me encanta (…) el programa es bacán sino no se mantendría líder en su horario, pero vamos a ver que se presenta en el camino”, mencionó la integrante de Las Bandalas.

Katia Palma marca distancia tras críticas de Johanna San Miguel

Katia Palma prefiere no darle más cuerda a la actual compañera de conducción de Renzo Schuller y afirmó que ella está tranquila: “Ya no hay más que decir, ¿para qué? Yo estoy contenta, estoy feliz (…) proyecto que se aparezca para chambear, yo voy a estar ahí presente”

