Jossmery Toledo niega seguimiento a Paolo Hurtado y responde a Kiara Fuentes

Jossmery Toledo compartió en su cuenta de Instagram su ticket de entrada al estacionamiento del Centro Comercial Jockey Plaza para mostrar la hora en que fue atacada por la hermana de Rosa Fuentes. Asimismo, le dejó una contundente respuesta luego de que afirmara que ella es la que hostiga a Paolo Hurtado. "Para las personas que mienten tanto y deicen que yo soy la que los estaba espiando, les muestro mi ingreso al Jockey y la hora que se grabó este hecho. Yo nunca bajé de mi auto porque recién me estacionaba, ellos no se movían un buen rato, no sé qué esperaban. Pude grabar solo un poco, pero hay más cosas, no sale las agresiones verbales que le hicieron a los trabajadores porque mi prima lo único que quería era un policía", escribió la exPNP, señalando que espera las cámaras de seguridad y sus garantías.